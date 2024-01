Weinkeller bis Monopoly: Neue Signa-Versteigerung aufgetaucht

Nach der Mega-Pleite wird alles versteigert, was sich im Firmensitz der Signa Holding im Palais Harrach in Wien befindet. Jetzt sind neue Stücke aufgetaucht - bester Wein aus Österreich und ein Signa-Monopoly.

Eine Tour durch das luxuriöse Büro der Signa Holding in der Wiener Innenstadt lässt einen staunen. Seit Tagen läuft eine Versteigerung, jetzt sind neue, interessante Stücke hinzugekommen.

Wie viel Geld steckt im Weinkeller der Signa?

So werden ab jetzt die exklusiven Weine an den Höchstbietenden versteigert, viele davon dürften tausende Euro wert sein. So werden etwa sechs Flaschen Chateau Giscours Margaux 2019 Grand Cru zu einem Rufpreis von 50 Euro angeboten. Aktuelles Gebot: 100 Euro für alle sechs Flaschen des edlen Tropfens zusammen.

Wie viel die Top-Weine im Signa Keller wirklich wert sind, bleibt der Fantasie der Bieter überlassen. Einige Flaschen dürften extem hohe Preise einfahren - so stapeln sich mehr als 335 Posten an Top-Weinen, viele davon werden gleich als sechs Flaschen gemeinsam angeboten, viele davon sind Magnumflaschen mit 1,5 Liter.

Top-Wein aus Österreich vom Weingut Prager. © aurena ×

Top-Wein aus Österreich vom Weingut Prager.

Weinregal wird versteigert

Sogar das 6 Meter lange Weinregal wird versteigert - derzeit bietet jemand dafür 260 Euro. Alles was nicht niet- und nagelfest ist, kommt jetzt unter den Hammer.

Si