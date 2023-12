Wiener Ölhändler insolvent - 500 Millionen Euro Schulden

Der Diesel-Großhändler LU & NO AG mit Sitz in Wien ist insolvent. KSV-Experte: "Erheblicher Anteil der Verbindlichkeiten dürfteauf Steuerrückstände (Mineralölsteuer) zurückzuführen sein."

Der Diesel-Großhändler LU & NO AG mit Sitz in Wien ist insolvent. Laut Unternehmensangaben belaufen sich die Schulden auf rund 500 Mio. "Ein erheblicher Anteil der Verbindlichkeiten dürfte auf Steuerrückstände (Mineralölsteuer) zurückzuführen sein", erklärte Jürgen Gebauer vom KSV1870 am Dienstag. Zusätzlich sei es im März 2020 zu einem dramatischen Einbruch des Weltölmarktpreises gekommen.

Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet

Laut Firmenbuch ("Wirtschafts-Compass") ist Luca Saracino Alleinaktionär der LU & NO Aktiengesellschaft. Am Dienstag hat das Handelsgericht Wien über das Vermögen der LU & NO AG ein Konkursverfahren eröffnet. Von der Insolvenz sind 46 Gläubiger sowie 5 Dienstnehmer betroffen.