Ein Bundesberufungsgericht in den USA hat am Donnerstag umfangreiche Zollmaßnahmen der Regierung unter Präsident Donald Trump erneut in Kraft gesetzt.

Zuvor hatte das Gericht für Internationalen Handel in New York einen Großteil dieser Zölle vorübergehend gestoppt. Die Maßnahmen zielten darauf ab, internationalen Handelspartnern wie der Europäischen Union und China wirtschaftlichen Druck aufzubauen und sie zu Zugeständnissen in Handelsfragen zu bewegen. Mehr dazu in Kürze...