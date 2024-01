US-Notenbank lässt Leitzins erneut unverändert

Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Leitzins auch nach der Jahreswende konstant.

Sie entschied am Mittwoch, die Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent beizubehalten. Die Zentralbank pausierte damit das vierte Mal in Folge, nachdem sie die Zinsen im Kampf gegen die Inflation zuvor in teils großen Schritten erhöht hatte.

Die Fed dürfte dieses Jahr das Ruder herumreißen und die Geldpolitik lockern, wenn der Preisauftrieb weiter nachlässt. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell haben im Dezember in ihrem Ausblick mehrere Zinssenkungen für 2024 ins Auge gefasst.