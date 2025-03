Volvo Cars: Könnten Produktion wegen Zöllen in USA verlagern

Der schwedische Autobauer Volvo Cars könnte angesichts der drohenden Zölle auf europäische Autos in den USA einen Teil der Produktion verlagern.

Volvo Cars verfüge in seinem Montagewerk über genügend Kapazitäten, sagte Volvo-Chef Jim Rowan am Mittwoch. "Wir haben Platz, eine Lackiererei, das ist alles da", sagte er. Man müsse nur noch entscheiden, um welche Modelle und welche Plattform es geht. Derzeit stellt Volvo das elektrische SUV EX90 in Charleston, South Carolina, her.

Bevor über Modelle entschieden werde, sei jedoch Klarheit über die Zölle nötig, sagte Rowan. "Wenn sie bei 10 Prozent liegen, können wir damit leben, aber wenn es 25 Prozent werden, wird es deutlich schwieriger." Denkbar wäre es, weitere Modelle auf der Plattform des EX90 in den USA zu bauen oder andere Technologien zu nutzen.

Erst im vergangenen Jahr hat Volvo Cars, die dem chinesischen Autobauer Geely gehören, einen Teil der Produktion des elektrischen EX30 von China nach Europa verlagert, um den europäischen Strafzöllen auf Elektroautos aus China zu entgehen. Die Produktion werde in diesem Quartal aufgenommen. Derzeit sei geplant, von Europa aus den europäischen und den US-Markt zu bedienen, sagte Rowan.