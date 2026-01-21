Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 36.350 aktien down -1.09% Andritz AG 70.05 aktien down -0.14% BAWAG Group AG 136.00 aktien down -0.37% CA Immobilien Anlagen AG 24.160 aktien down -0.25% CPI Europe AG 15.320 aktien down -1.16% DO & CO Aktiengesellschaft 199.00 aktien down -1.97% EVN AG 27.550 aktien up +0.92% Erste Group Bank AG 102.70 aktien down -0.96% Lenzing AG 24.150 aktien down -1.23% OMV AG 48.500 aktien up +0.41% Oesterreichische Post AG 32.100 aktien down -0.77% PORR AG 31.600 aktien down -2.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.480 aktien down -1.46% SBO AG 30.500 aktien down -2.87% STRABAG SE 78.70 aktien down -0.63% UNIQA Insurance Group AG 15.080 aktien down -2.33% VERBUND AG Kat. A 60.35 aktien up +0.17% VIENNA INSURANCE GROUP AG 63.10 aktien down -3.81% Wienerberger AG 27.600 aktien up +3.06% voestalpine AG 38.860 aktien up +1.78%
  1. oe24.at
  2. Business
Wegen Trump & Grönland: Gold auf neuem Rekordhoch
© Getty

Unsicherheit

Wegen Trump & Grönland: Gold auf neuem Rekordhoch

21.01.26, 13:14
Teilen

Die internationalen Finanzmärkte stehen unter Druck. Politische Spannungen rund um Grönland und neue Zoll-Drohungen aus Washington haben eine massive Fluchtbewegung ausgelöst – weg von Aktien, hinein in sichere Anlagen. Profiteur Nummer eins ist Gold. 

Der Goldpreis hat am Donnerstag ein neues Allzeithoch erreicht. Die Feinunze kletterte auf 4.878 Dollar. Innerhalb von nur zwölf Monaten legte der Preis damit um 73,6 Prozent zu. Für Marktbeobachter ist klar: Der Anstieg ist weniger wirtschaftlich als politisch getrieben. Anleger suchen Schutz vor wachsender Unsicherheit – und finden ihn im Edelmetall.

Börsen im Rückwärtsgang

Parallel zum Goldboom geraten die Aktienmärkte deutlich unter Druck. Der deutsche Leitindex Dax verlor in der vergangenen Woche 2,6 Prozent. Auch an den US-Börsen dominierte die Verkaufslaune: Der S&P 500 gab um 1,87 Prozent nach, der Nasdaq 100 rutschte 1,88 Prozent ab, der Dow Jones verlor 1,36 Prozent. Händler sprechen von einer klassischen „Risk-off“-Phase – Risiko raus, Sicherheit rein.

Wegen Trump & Grönland: Gold auf neuem Rekordhoch
© Getty

Trump sorgt für Verunsicherung

Auslöser der Nervosität ist einmal mehr US-Präsident Donald Trump (79). Im Streit um Grönland kündigte er neue Strafzölle gegen Europa an. Acht Länder, darunter Deutschland, Frankreich, Dänemark und Großbritannien, sollen wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden, falls sie einen Zugriff der USA auf die zu Dänemark gehörende Insel weiter blockieren. Ab 1. Februar sollen Zölle von zehn Prozent greifen, ab Juni sogar von 25 Prozent.

Angst vor neuem Handelskrieg

An den Finanzmärkten schrillen die Alarmglocken. Investoren fürchten einen neuen transatlantischen Handelskrieg mit spürbaren Folgen für Exporte, Unternehmensgewinne und das Wirtschaftswachstum. Besonders international tätige Konzerne geraten unter Verkaufsdruck. In Brüssel werden bereits Gegenmaßnahmen vorbereitet: Die EU prüft Gegenzölle im Umfang von bis zu 93 Milliarden Euro auf US-Waren wie Autos, Flugzeuge und Agrarprodukte. Ein Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ist angekündigt.

Flucht in sichere Häfen

Während Aktien schwächeln, erleben sichere Anlagen einen Höhenflug. Neben Gold zieht auch Silber kräftig an und notiert bei 94,97 Dollar je Feinunze – nur knapp unter dem Rekordhoch. Auch Staatsanleihen werden stärker nachgefragt. Gleichzeitig verlieren Euro und britisches Pfund gegenüber dem Dollar. Für Börsianer sind das klassische Warnsignale.

Politik bestimmt die Kurse

Für Anleger bleibt die Lage angespannt. Solange die Zoll-Drohungen im Raum stehen und keine politische Lösung absehbar ist, dürfte die Nervosität an den Märkten anhalten. Klar ist schon jetzt: Die nächsten Kursbewegungen werden weniger von Unternehmenszahlen bestimmt – sondern von Entscheidungen aus Washington und Brüssel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden