So viel cashen Instagram-Stars

Sie posen in Designer-Outfits oder verlinken zu Shoppingseiten: Durch Instagram, YouTube und Co. sind einige Influencer – so heißen die Internet-Stars mit besonders vielen Fans – richtig reich geworden. In den USA ist das Posten von Produkten heuer sogar der angesagteste Sommerjob: Selbst 13-Jährige bekommen pro Instagram-Posting – besonders in der Modebranche findet der Großteil der Werbung (61 % ) über Social Media statt – bis zu 50 Euro. Doch wie viel verdienen Influencer wirklich?

Beauty-VIPs

Eine der ­erfolgreichsten Influencerinnen Österreichs ist die Steirerin Lisa-Marie Schiffner: Die 17-Jährige mit Siebentagewoche hat fast 1 Mil­lion Fans, kooperiert mit Karl Lagerfeld, jettet für L’Oréal zum Filmfestival nach Cannes – beim Verdienst gibt es aber nur Schätzungen. Kat Richardson, Chefin einer Lon­doner Influencer-Agentur, verriet aber jetzt: Kleinere Accounts mit 10.000 Followern cashen bis zu 113 Eu­ro pro Posting. Ab einer Million Fans knackt der Preis pro Posting dann die 1.000-Euro-Marke.