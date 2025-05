Wer rettet Wiener Kult-Gasthaus? Traditions-Betrieb sucht Käufer

Die Betreiber einen beliebten Tourismus-Hotspot verabschieden sich nun und suchen einen Käufer.

Es handelt sich um das Gasthaus Stafler im 12. Bezirk in Wien. Der Traditionsbetrieb ist seit Herbst 2024 geschlossen.

Die Betreiber melden sich via Facebook zu Wort und schreiben: "Aufgrund einer akuten Erkrankung mussten wir leider ab Herbst 2024 unseren Gasthausbetrieb schließen." Man sucht jetzt einen neuen Käufer und bietet eine Ablöse von 32.000 Euro an.

50 Personen könnten Job behalten

"Bis auf einige kleine Instandsetzungen ist der Betrieb defacto sofort wieder betriebsbereit, alle Bewilligungen sind vorhanden auch die komplette Ausstattung für die Bewirtung von mindestens 50 Personen könnte übernommen werden", so die Mitteilung der Betreiber.

Kunden nostalgisch

Einige Stammkunden des Lokals kommentieren unter dem Beitrag: "Tolles Wirtshaus, tolle Wirtsleute und ein alteingesessener Betrieb, aber leider will heute fast jeder nur ein Lokal für die Schickimicki-Bussi-Bussi-Gesellschaft - es wäre schön wenn dieses Wirtshaus erhalten bleiben würde."

Was für ein schönes Gasthaus! Ich wünsche dem Gasthaus, dass es auch in Zukunft ein lebendiger, gemütlicher, genüsslicher Ort des Zusammenkommens in Meidling sein wird. Alles Gute auch den ehemaligen und künftigen Wirtsleuten. Ich drücke die Daumen!", schreibt ein anderer User.