Wohnen & Interieur Messe Wien: Die Wohnung als Wohlfühloase

Österreichs größtes Event rund um Wohntrends, Möbel, Garten & Design, die Interieur & Wohnen, in der Messe Wien in den Hallen A und B von 12. bis 16. März, verspricht wieder ein besonderes Highlight für Hobby-Handwerker, Design-Liebhaber und stilvolle Einrichtungs-Profis zu werden.

Hunderte Aussteller und Marken zeigen in den Hallen A und B die neuesten Trends rund um Design, Einrichtung, Umbau, Renovierung und Garten. Von kleinen Pop-Up- Stores und innovativen Start-Ups über klingende Design-Marken bis hin zu Branchenriesen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Zwei Hallen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten

Trends. Während in Halle A der Fokus auf Küchen, Wohnen und Premium Design liegt, bietet Halle B vor allem Interessenten für Garten, Bad und Wellness, Bauen, Renovieren und Sanieren nützliche Insights samt besonderer Highlights.

Neue Möbel, Accessoires peppen jedes Zuhause auf. © FRB Media / Emilia Schlögl ×

„Perle Pop Up“ – Markt für Design und Kunsthandwerk

Premiere. Der „Perle Pop Up“ Markt ist erstmals auf der Wohnen & Interieur vertreten und sorgt für frischen Wind in Halle A. Besucher können hier einzigartige, handgemachte Produkte entdecken und direkt mit den Kunsthandwerkern ins Gespräch kommen. In kreativen Workshops wie „Kerzen gießen“ oder „Tufting Coaster“ hat man die Möglichkeit selbst individuelle Souvenirs oder Geschenke zu gestalten und handgemachte Besonderheiten direkt von der Messe mit heimzunehmen.

Cooking-Station zeiht Genießer und Gourmets an. © FRB Media / Emilia Schlögl ×

Aufgekocht. Für alle Gourmets und Genießer bietet die Cookingstation in Halle A ein besonderes Erlebnis. TV-Koch und Kochschulbetreiber Julian Kutos lädt zum gemeinsamen Kochen und Erleben der neuesten nationalen und internationalen Food-Trends ein.

Nachhaltig. Ganz im Zeichen von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit präsentieren Aussteller Möbel und Objekte, die auf kurze Transportwege, regionale Produktion und natürliche Materialien setzen.



Fix dabei: Unikatewelt – Tradition trifft Kreativität

Sie ist ein Fixpunkt der Messe, die auch 2025 wieder besondere Kunst- und Designobjekte präsentiert. Die Werke reichen von Skulpturen und Bildern bis hin zu außergewöhnlichen Möbeln und besonderen Skurrilitäten – jedes Objekt ist ein Unikat. Von den kreativen Kunstschaffenden erfährt man persönlich über die Magie, die hinter jedem Stück steckt und kann sich auf spannende Geschichten über die Entstehung der Werke freuen.

Wohnen & Interieur zeigt die Küchentrends. © FRB Media / Emilia Schlögl ×

Sanieren, Renovieren und Heimwerken – mit „Pfusch am Bau“ Star Günther NussbaumIn Halle B dreht sich alles ums Bauen, Renovieren und Sanieren sowie Energie. Der prominente Bausachverständige Günther Nussbaum, bekannt aus der Sendung „Pfusch am Bau“, gibt in zwei inspirierenden Vorträgen praktische Einblicke und wertvolle Tipps für Bauvorhaben. Wer bereits konkrete Ideen hat, kann beim Speed-Dating mit Architekten der IG Architektur den passenden Planungspartner für anstehende Projekte finden.Info: Öffnungszeiten der Interieur & Wohnen von 12. bis 16. 3. Mi. bis Sa. 10 bis 18 Uhr, So. 10 bis 17 Uhr. Am 12. 3. ist der Eintritt kostenfrei. www.wohnen-interieur.at