× XXXLutz-Film-Premiere: Familie Putz goes Hollywood

Österreichs berühmteste Fernsehfamilie, die Familie Putz, hat sich für Hollywood herausgeputzt.

20 Minuten dauert der Film, der am Abend im Stadtkino in Wien Premiere feierte. Die Familie Putz, bekannt aus der XXXLutz-Werbung, will im lustigen Roadmovie, das von Los Angeles bis Las Vegas führt, Hollywood und Amerika erobern. Zu sehen heute, um 20 Uhr, auf oe24.TV.

Neben den fünf Hauptdarstellern bestand das Team aus nur 12 Personen. Gedreht wurde nur mit Tageslicht und an berühmten Locations wie Walk of Fame, Hollywood, Las Vegas Sign und dem Venice Beach in Los Angeles. „In 2 großen Wohnmobilen samt einem Begleitfahrzeug wurden in nur 9 Tagen, 8 TV Spots und der 20 minütige Film abgedreht, “, erklärt XXXLutz-Marketing-Chef Thomas Saliger stolz. Bis August werden nun laufend neue Spots aus Hollywood und Las Vegas über die österreichischen TV Bildschirme flimmern.