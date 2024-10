Zuckerberg baut Porsche zu Minivan um

Ein Giga-Van für Zuckerburg.

Es ist ein gigantischer Umbau - als Geschenk für seine Frau.

© zuck/instagram ×

Er kann sich alles leisten und er tut es auch. Mark Zukcerburg lässt jetzt einen Porsche umbauen, um daraus einen Minivan zu machen, den er seiner Frau schenkt. Keine Kleinigkeit, aber für den Facebook-Gründer ein Investment, das er locker bezahlt.





Porsche Cayenne Turbo GT

Priscilla Chan kann sich freuen, sie hat von dem 40-Jährigen einen Porsche Cayenne Turbo GT bekommen, nur nicht als Porsche, sondern als Van. Nur der Porsche allein kostet in den USA schon rund 200.000 Dollar. Was Zuckerbau der Umbau gekostet hat? Das bleibt sein Geheimnis. Er will es nicht verraten und hüllt sich in Schweigen. Fix ist: Sieben Schiebetüren hat der Schlitten und Luxus pur. Interessantes Detail am Rande: Der Umbau erfolgt an einem Kultort - in der Werkstatt „West Coast Customs“ in Los Angeles – bekannt aus der MTV-Kultshow „Pimp my Ride“ (2004–2007).