21 tote Teenager: Chemikalie im Blut gefunden

Die leblosen Körper der 21 Teenager wurden in einer Bar gefunden. Es könnte in dem Fall nun einen Durchbruch geben.

Die leblosen Körper von 21 Teenagern wurden genau vor einem Monat in einer Bar in Südafrika entdeckt. Äußerlich hatten die Jugendlichen keine Verletzungen. Es könnte nun in diesem mysteriösen Fall einen Durchbruch gegeben haben.

Denn nach Angaben der Behörden wurden im Blut Spuren von Methanol entdeckt. Ob die Menge im Blut ausreicht, um Menschen zu töten, wird abgeklärt.

Litha Matiwane, stellvertretende Leiterin des klinischen Dienstes in der Provinz Ostkap, bestätigt die Meldung: "Bei allen 21 Personen, die dort waren, wurde Methanol nachgewiesen."