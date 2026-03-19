Ältester Mensch der Welt zufällig im Pflegeheim entdeckt

Der Brasilianer Luiz Carlos dos Santos ist unbemerkt in einem Pflegeheim 118 Jahre alt geworden. Somit wäre er der älteste lebende Mensch der Welt.

Laut dem Rekordbuch "RankBrasil" soll Luiz Carlos dos Santos der älteste lebende Mensch der Welt sein. Wie mehrere historische Dokumente bestätigten, ist der Mann am 15. Februar 1908 geboren.

Der bisherige Rekord gehört der 116-jährigen Ethel Caterham aus Großbritannien. Bei Luiz Carlos hat niemand mit den Jahren mitbekommen, wie alt er sein soll. Der 118-Jährige lebt ein zurückgezogenes und ruhiges Leben. Er bekam bisher nie Besuch von einer Familie.

Zufällig entdeckt

Dank eines Social-Media-Postings wurde "RankBrasil", eine Art brasilianisches Guinness-Buch, darauf aufmerksam. Sie fingen im Altersheim der kleinen Gemeinde Elói Mendes mit der Spurensuche an. "RankBrasil" stellte dabei fest, dass seine Geburtsurkunde, eine Arbeitserlaubnis und mehrere medizinische Berichte echt waren.

Gleichzeitig brach der Brasilianer einen weiteren Rekord. Er soll schon über 50 Jahre lang in der Einrichtung leben, so lange wie niemand vor ihm. Ein Priester hat ihn am 10. September 1971 dorthin gebracht. Vor seiner Zeit im Altersheim war Luiz ein Bauer. Er hatte keine Frau und Kinder. Die meiste Zeit war er alleine.

"Er isst allein, nimmt keine Medikamente und läuft allein umher"

Laut den Pflegern liebt der 118-Jährige seine Ruhe und genießt es, allein zu sein. Mittlerweile kann Luiz nicht mehr sprechen. Trotzdem ist er für sein Alter sehr fit. Das Rekordbuch schreibt: "Er isst allein, nimmt keine Medikamente und läuft allein umher."

Seine Tagesroutine: Er trinkt drei Mal am Tag Kaffee, den letzten um 19:30 Uhr, raucht selbstgedrehte Zigaretten und schläft im Sitzen. Während der Corona-Zeit wurde der Brasilianer nie krank. Im lokalen Fernsehen berichten seine Betreuer, dass Luiz draußen gerne Steine sammelt.