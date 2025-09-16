Aufnahme sorgt für Staunen: Orca spricht wie ein Mensch

Orcas gehören zu den klügsten Tieren der Welt. Eine Aufnahme aus einer Studie sorgt nun für Staunen und ein wenig Gänsehaut: Ein Orca konnte menschliche Wörter erstaunlich genau nachsprechen.

Orcas zählen zu den erfolgreichsten Jägern der Meere. Sie treten im Rudel auf und arbeiten dabei eng zusammen. Selbst Haie wie der Große Weiße meiden sie. Ihre Beute reicht von kleinen Schwärmen bis hin zu ausgewachsenen Blauwalen – das größte Tier der Erde.

Orca Wikie wurde zum Star einer ungewöhnlichen Sprachstudie. © X

Sprache der Meere

In freier Natur nutzen Orcas eine Vielzahl an Lauten, um miteinander zu kommunizieren. Jede Gruppe hat dabei ihre eigenen Tonmuster. Manche dieser Laute sind so markant, dass Forscher von „regionalen Dialekten“ sprechen.

Im Jahr 2018 untersuchten Forscher der Universität St. Andrews (Großbritannien), wie weit die Fähigkeit von Orcas reicht, Laute anderer Wesen nachzuahmen. Dabei kam die 14-jährige Orca-Dame „Wikie“ ins Spiel. Zuerst lernte Wikie, Töne ihres eigenen Nachwuchses nachzumachen.

Danach folgten neue Orca-Laute, die sie noch nie gehört hatte. Schließlich spielte man ihr menschliche Wörter vor – darunter „Hallo“, „Amy“ und „Bye bye“ (englisch für „Auf Wiedersehen“). Zu Überraschung der Forscher konnte Wikie zwei dieser Wörter schon beim ersten Versuch erstaunlich klar wiederholen.

Stimmen aus dem Netz

Die Reaktionen auf die Tonaufnahmen waren sehr unterschiedlich. Manche fanden das „Hallo“ unheimlich und sprachen sogar scherzhaft vom „Teufel durch ein Funkgerät“. Andere wiederum zeigten sich bewegt und betonten, wie schön unsere Welt mit solchen Tieren sei.

Laut den Forschern ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Tiere die Bedeutung verstehen. Dennoch zeigt das Experiment, dass Orcas in der Lage sind, Töne einer völlig anderen Art erstaunlich genau nachzubilden. Professor Josep Call von der Universität St. Andrews erklärte: „Obwohl der Körperbau von Orcas so anders ist, können sie Laute erzeugen, die unseren sehr nahekommen. Das allein ist schon eine große Leistung.“