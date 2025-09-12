Alles zu oe24VIP
TikTok geht viral: Tiger bekommt Amazon-Karton und wird zur Spielkatze
Wie die kleinen

TikTok geht viral: Tiger bekommt Amazon-Karton und wird zur Spielkatze

12.09.25, 14:45
Ein Video aus den USA sorgt derzeit im Netz für gute Laune. 

Es zeigt, dass auch die großen Raubkatzen manchmal ganz wie unsere Hauskatzen wirken.

Ein Karton als Spielzeug

Im Zoo von Phoenix (US-Bundesstaat Arizona) wurde Tigerdame Joanne ein großer Karton in ihr Gehege gestellt. Die 15 Jahre alte Sumatra-Tigerin reagierte zunächst zögerlich, beschnupperte das neue Objekt und begann dann, damit zu spielen.

https://www.tiktok.com/@phoenixzoo/video/7547487050832891150?refer=player_v1&referer_video_id=7547487050832891150&referrer_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2Fplayer%2Fv1%2F7547487050832891150&utm_campaign=&utm_source=unknown 

Das Verhalten erinnert stark an das, was man von Hauskatzen kennt: neugieriges Beschnuppern, Hineinsteigen, Kratzen und Kauen. In der Kommentarspalte des TikTok-Videos herrscht Einigkeit: „Katzen sind Katzen“, schreibt ein Nutzer, und viele andere stimmen ihm zu.

Begeisterung im Netz

Das kurze Video hat innerhalb weniger Tage bereits mehr als vier Millionen Aufrufe gesammelt. Rund 700.000 Likes zeigen, wie gut die Szene beim Publikum ankommt. Viele Menschen schmunzeln über die Ähnlichkeit zwischen einer wilden Raubkatze und den vertrauten Stubentigern zuhause.

Stimmen aus dem Zoo

Gegenüber dem US-Magazin Newsweek erklärte Tierpflegerin Alyssa, dass Kartons für viele Großkatzen interessant seien. Besonders Joanne sei dafür bekannt, damit gerne zu spielen. „Katzen haben einen sehr feinen Geruchssinn. Sie lieben es, Dinge zu untersuchen, daran zu kratzen und sie auch zu zerreißen“, sagte sie.

 

Joanne gehört zur Art der Sumatra-Tiger, die vom Aussterben bedroht sind. In freier Wildbahn leben Schätzungen zufolge nur noch etwa 400 Tiere. Alyssa betonte im Gespräch, dass Zoos wie jener in Phoenix, die Mitglied der AZA (Association of Zoos and Aquariums) sind, einen wichtigen Beitrag zum Schutz dieser Tierart leisten. Besucher würden durch ihre Unterstützung helfen, die Bestände langfristig zu sichern.

