Autsch! Frau sprintet barfuß 100 Meter über Lego-Steine

Wir alle kennen den Schmerz, wenn man barfuß durchs Zimmer läuft und plötzlich auf einen Lego-Stein tritt. Es fühlt sich an, als würde man in eine mittelalterliche Folterkammer stolpern.
Eine Frau aus Neuseeland hat diesen Schmerz aber nicht nur akzeptiert – sie hat ihn zu ihrer ganz persönlichen Sportart gemacht.
24,75 Sekunden purer Schmerz und ein Weltrekord dazu.
100 Meter Lego statt Laufbahn
Gabrielle Wall aus Christchurch (Stadt in Neuseeland) stellte einen neuen Guinness-Weltrekord auf. Sie lief 100 Meter barfuß über eine Bahn, die mit losen Lego-Steinen bedeckt war. Ganze 24,75 Sekunden brauchte sie für die Strecke. Damit ist sie nun offiziell die Schnellste auf dieser besonders schmerzhaften Distanz.
Mehr als eine Tonne kleiner Plastik-Fallen
Die Laufbahn war mit rund 300 Kilo Lego-Steinen bedeckt. Gestiftet wurden die bunten Plastik-Kantenkiller von der Organisation Imagination Station, die in Neuseeland Kindern Technik und Mechanik mit Lego beibringt.
Rund 300 Kilo Lego – genug, um jedem Fuß das Fürchten zu lehren.
Training ohne Schuhe
Um ihre Füße an die Belastung zu gewöhnen, lief Gabrielle zwei Monate lang ausschließlich barfuß. Sie verzichtete sogar bei einer Hochzeit auf Schuhe – sehr zur Verwunderung der anderen Gäste. „Ich wollte mich selbst an meine Grenzen bringen“, erklärte sie nach dem Rekordversuch.
Der Rekord war erfolgreich – aber die Füße blieben nicht ganz ohne Schrammen.
Sonnenbrille gegen die Tränen
Die Prüfer von Guinness World Records merkten mit einem Augenzwinkern an, dass Gabrielle während des Laufs eine Sonnenbrille trug – vermutlich, um die Tränen zu verbergen, die beim Kontakt mit den harten Steinen unvermeidbar sind.
Die Mutter von zwei Kindern denkt schon über weitere Rekorde nach – allerdings eher im Bereich des Bauens als im Laufen. Damit könnten ihre Füße demnächst wieder etwas Ruhe bekommen.