Autsch! Frau sprintet barfuß 100 Meter über Lego-Steine

Wir alle kennen den Schmerz, wenn man barfuß durchs Zimmer läuft und plötzlich auf einen Lego-Stein tritt. Es fühlt sich an, als würde man in eine mittelalterliche Folterkammer stolpern.

Eine Frau aus Neuseeland hat diesen Schmerz aber nicht nur akzeptiert – sie hat ihn zu ihrer ganz persönlichen Sportart gemacht.

24,75 Sekunden purer Schmerz und ein Weltrekord dazu. © Screenshot/YouTube/1News

100 Meter Lego statt Laufbahn

Gabrielle Wall aus Christchurch (Stadt in Neuseeland) stellte einen neuen Guinness-Weltrekord auf. Sie lief 100 Meter barfuß über eine Bahn, die mit losen Lego-Steinen bedeckt war. Ganze 24,75 Sekunden brauchte sie für die Strecke. Damit ist sie nun offiziell die Schnellste auf dieser besonders schmerzhaften Distanz.

Mehr als eine Tonne kleiner Plastik-Fallen

Die Laufbahn war mit rund 300 Kilo Lego-Steinen bedeckt. Gestiftet wurden die bunten Plastik-Kantenkiller von der Organisation Imagination Station, die in Neuseeland Kindern Technik und Mechanik mit Lego beibringt.

Rund 300 Kilo Lego – genug, um jedem Fuß das Fürchten zu lehren. © Screenshot/YouTube/1News

Training ohne Schuhe

Um ihre Füße an die Belastung zu gewöhnen, lief Gabrielle zwei Monate lang ausschließlich barfuß. Sie verzichtete sogar bei einer Hochzeit auf Schuhe – sehr zur Verwunderung der anderen Gäste. „Ich wollte mich selbst an meine Grenzen bringen“, erklärte sie nach dem Rekordversuch.

Der Rekord war erfolgreich – aber die Füße blieben nicht ganz ohne Schrammen. © Screenshot/YouTube/1News

Sonnenbrille gegen die Tränen

Die Prüfer von Guinness World Records merkten mit einem Augenzwinkern an, dass Gabrielle während des Laufs eine Sonnenbrille trug – vermutlich, um die Tränen zu verbergen, die beim Kontakt mit den harten Steinen unvermeidbar sind.

Die Mutter von zwei Kindern denkt schon über weitere Rekorde nach – allerdings eher im Bereich des Bauens als im Laufen. Damit könnten ihre Füße demnächst wieder etwas Ruhe bekommen.