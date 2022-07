Berüchtigter Mörder tötet Mithäftling hinter Gittern

Ein berüchtigter Mörder soll seinen Mithäftling mit einem Bettlaken erwürgt haben. Für den Mord erhielt der Mann 23 Jahre und wird wohl sein restliches Leben im Gefängnis sitzen.

James O'Rourkeaus Schottland ist einer der gefürchteten Häftlinge in Großbritannien. Der Mann der bereits eine lange Haftstrafe aufgefasst hat, wird nun zusätzliche 23 Jahre im Gefängnis verbringen, nachdem er seinen Mithäftling erwürgt hat.

O'Rourke, der seit 1992 - nach seiner ersten Verurteilung wegen Mordes an einem Mann in Airdrie - in verschiedenen Gefängnissen gesessen hat, wurde zu einer Mindeststrafe von 23 Jahren verurteilt, nachdem er sich vor dem High Court in Glasgow des Mordes schuldig bekannt hatte.

Der Richter, Lord Arthurson, bezeichnete die Tötung des 30-Jährigen als "brutale Hinrichtung" und sagte: "Sie sind jetzt 52 Jahre alt. Sie kommen vor dieses Gericht mit dem bei weitem schlimmsten Vorstrafenregister, das mir als Richter bisher begegnet ist. "Dieses Verbrechen kann als gefühllose, erbarmungslose und absolut brutale Hinrichtung eines Mitgefangenen eingestuft werden."

Der Mord soll an die zehn Minuten gedauert haben. Er wischte sich den Kopf und die Hände ab, bevor er sich mit einem anderen Häftling unterhielt, und soll geprahlt haben: "Nur weil ich alt bin, hält er mich für dumm. Nun, es hat ihn das Leben gekostet." O'Rourke gab zu, dass er eine "Leine" benutzt hatte, um Ramsey zu töten, d. h. ein zerrissenes Bettlaken, mit dem er ihn erwürgte.

Lange Vita

Nach seiner ersten Verurteilung zu lebenslänglich im Jahr 1992 wurde O'Rourke 1997 zu weiteren sechs Jahren verurteilt, weil er einen Gefängniswärter und eine Krankenschwester als Geiseln genommen hatte. Im Jahr 2002 erhielt er weitere acht Jahre wegen Körperverletzung und Entführung, und 2004 wurde er wegen eines Angriffs zu weiteren vier Jahren verurteilt.

Ein Jahr später erstach er einen Gefängniswärter und einen leitenden Gefängnisbeamten und wurde zu acht Jahren verurteilt. 2019 erhielt er eine neunjährige Haftstrafe, nachdem er versucht hatte, einen Mitgefangenen zu ermorden.