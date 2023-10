Betrüger täuschte 20 Herzinfarkte vor, um gratis zu essen

Doch sein Schauspiel wurde auf Video festgehalten und als Warnung an andere Restaurants weitergegeben.

Ein 50-jähriger Mann aus Litauen hat in einer dreisten Masche versucht, in über 20 Restaurants seinen Rechnungen zu entkommen, indem er Herzinfarktsymptome vortäuschte. Sein theatralisches Verhalten hat nun ernsthafte Konsequenzen.

Schwindel aufgeflogen

Dieser Schwindler handelte äußerst raffiniert und setzte seine Täuschung hauptsächlich in Restaurants an der Costa Blanca ein. Ein Restaurantbesitzer berichtete, dass der Mann in seinem Lokal mehrere Gläser Whisky und einen Salat bestellte, bevor er den Herzinfarkt vortäuschte.

Ein Restaurant-Manager beschrieb die Szene: "Es war sehr theatralisch, er gab vor, in Ohnmacht zu fallen und sich auf den Boden zu legen. Wir haben sein Foto an alle Restaurants weitergegeben, um zu verhindern, dass er erneut zuschlägt."

Doch sein Schauspiel wurde auf Video festgehalten und als Warnung an andere Restaurants weitergegeben. Als die Strafverfolgung auf ihn aufmerksam wurde, verurteilte ein Gericht den Mann zu 42 Tagen Gefängnis, nachdem er sich geweigert hatte, zwei Geldstrafen zu zahlen.

Die betroffenen Restaurantbesitzer planen nun, eine gemeinsame Beschwerde gegen den Betrüger einzureichen, was zu einer möglichen zweijährigen Haftstrafe führen könnte.