Ein Schüler behauptet, er sei wegen eines T-Shirts mit der Aufschrift "Es gibt nur zwei Geschlechter" nach Hause geschickt worden.

Ein 12-jähriger Junge aus Massachusetts behauptet, er sei vor einigen Wochen von der Schule verwiesen worden, weil er ein T-Shirt trug, auf dem stand, dass es "nur zwei Geschlechter" gibt, was bei anderen Schülern ein Gefühl der "Unsicherheit" hervorrief.

Neuer McLaren ist ein wahres PS-Monster

Porsche will Benzin durch Luft und Wasser ersetzen

Baten Kind zum Gespräch

Morrison sagte, er sei am 21. März aus dem Sportunterricht abgezogen worden und habe sich mit Schulbeamten getroffen, die ihm während eines, wie er es nannte, "unangenehmen Gesprächs" sagten, dass sich die Leute über die Botschaft auf seinem Hemd beschwerten, von der sie sagten, sie würden sich "unsicher" fühlen.

© Middleborough Educational Television/YouTube ×

"Sie sagten mir, dass ich nicht in Schwierigkeiten sei, aber es fühlte sich so an", sagte der Junge. "Mir wurde gesagt, dass ich mein Hemd ausziehen müsse, bevor ich in die Klasse zurückkehren könne. Als ich ihnen freundlich sagte, dass ich das nicht tun wolle, riefen sie meinen Vater an". Morrison bestand darauf, dass die fünf Worte auf seinem Hemd "nichts Schädliches, nichts Bedrohliches" ausdrückten. Nur eine Aussage, die ich für eine Tatsache halte".

Pocht auf Recht der freien Meinungsäußerung

Morrison sagte, man habe ihm gesagt, der Slogan auf seinem Hemd richte sich gegen eine geschützte Gruppe" - offenbar gegen Transgender und nicht-binäre Menschen - und sei eine Störung des Unterrichts".

Der Schüler betonte, dass er an diesem Tag nicht in die Schule gegangen sei, um "Gefühle zu verletzen oder Ärger zu verursachen", sondern um sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen.