Darum gehen die meisten Frauen fremd

Samantha X, eine ehemalige Sexarbeiterin, hat drei Hauptgründe ausgemacht, warum Frauen auf der Suche nach Sex fremdgehen.

Nachdem sie ein ganzes Jahrzehnt als "Australiens berühmteste Begleiterin" verbracht hat, hat Samantha X - mit richtigem Namen Amanda Goff - eine Menge über das Sexleben der Menschen herausgefunden und darüber, welche wichtigen Dinge sie zur Untreue und zum Bezahlen für Sex führen können. Samatha arbeitete als Inhaberin einer vielbeschäftigten Escort-Agentur und betrieb außerdem eine Werbeplattform für männliche Escorts, und im Laufe der Jahre haben ihr "Hunderte" ihre "tiefsten, dunkelsten Geheimnisse" anvertraut.

"Sie erzählten mir, warum sie männliche Escorts buchten und was ihre geheimen Bedürfnisse waren", verriet die ehemalige Begleiterin der Mail Online. "Ich weiß, warum eine 46-jährige Geschiedene in fünf Jahren 60.000 Dollar für männliche Begleiter ausgegeben hat, und ich kann Ihnen versichern, dass es nicht wegen der Unterhaltung war." Sie sagte: "Frauen brauchen keine Beziehungen wie Männer; wir befriedigen unsere emotionalen Bedürfnisse durch unsere Freunde, Familie und sogar unsere Haustiere. Frauen wollen keine stundenlangen Gespräche führen. Davon haben wir in unserem wirklichen Leben schon genug.

Geht es nach der Sexarbeiterin gehen Frauen wegen diesen Gründen fremd