Diese Frau trägt seit vier Jahren keinen BH mehr

Die Body-Positive-Influencerin Clara Dao hat sich dazu geäußert, warum sie den BH vor Jahren abgelegt hat.

Clara Dao trägt seit vier Jahren keinen BH mehr . Die Body-Positive-Influencerin Clara Dao verriet, dass der Verzicht auf BHs ihr Leben verändert und ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat. Ihr Instagram-Kanal hat bereits um die 150.000 Follower. Für Dao ist es wichtig, Mädchen mit kleinen Brüsten und dünne Mädchen zu stärken.

© clara_dao/Instagram

Clara postete eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie ohne BH zu sehen ist. Auf den Bildern trug sie nichts weiter als ein Paar schwarze Unterwäsche und ein kleines Crop-Top, das ihren schlanken Bauch zur Geltung brachte. Als sie ein Oberteil mit der Aufschrift "no bra club" vorführte, sagte Clara: "Mein Shirt sagte alles.

© clara_dao/Instagram

"Ich habe seit vier Jahren keinen BH mehr getragen und nie zurückgeblickt! Früher trug ich immer gepolsterte Bügel- oder Push-up-BHs, wenn ich ausging, und das war sooo unbequem. Der Verzicht auf BHs war eines der besten Dinge, die ich für mein Selbstbewusstsein getan habe."

"Und ja... die Leute starren mich manchmal an, aber ehrlich gesagt habe ich es satt, mich mehr darum zu kümmern, was andere Leute denken, als das zu tun, was mir wirklich gut tut."