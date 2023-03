Dieser Vater baut einen Lamborghini aus Holz

In dem Video zeigt Herr Dao den Bauprozess von Anfang bis Ende.

Er beginnt mit dem Bau des Fahrgestells und des Rahmens des Autos aus Metallrohren, die er dann schwarz lackiert. Anschließend schweißt Herr Dao drei Streben für das Verdeck an den Rahmen. Der Lamborghini Vision GT hat ein Verdeck wie ein Düsenjäger - es ist ein Einsitzer und lässt sich öffnen, damit der Fahrer hineinklettern kann.

Anschließend schnitt er Holzstücke zurecht, um die Bodenwanne und den Frontsplitter des Wagens herzustellen. Herr Dao verwendet dann Holz von ausrangierten Bäumen, um die Karosserieteile des Hypercars herzustellen. Nach der Montage werden die Karosserieteile mit einer Drehbank in Form gebracht. Auch der Innenraum ist komplett aus Holz gefertigt, einschließlich der Sitze und des Lenkrads im Jochstil. Bevor sein Sohn eine Spritztour machen kann, bringt Dao die Embleme Lamborghini", 63" und GranTurismo" am Lamborghini Vision GT an. Dann schleift er ihn ein letztes Mal ab, bevor er eine Lackschicht auf das gesamte Fahrzeug aufträgt.