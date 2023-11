Drei Freundinnen sind alle über 100 Jahre: DAS ist ihr Geheimnis

Diese faszinierenden Frauen haben ein Herz fürs Leben und schätzen Gesundheit sowie familiäre Nähe

Drei Damen - Daisy (103), Irene (101) und Phyllis (103) - teilen ihre Lebensgeheimnisse für anhaltende Vitalität. Trotz überwundener Tragödien wie Weltkriegen und verlorenen Lieben strahlen sie im Seniorenheim "Manor Lodge".

Langes Leben

Daisy, voller Energie und mit einem Faible für Bewegungskurse, preist ihr aktives Leben. "Jeden Tag genieße ich in vollen Zügen mit meiner großen, unterstützenden Familie."



Irene, Naturfreundin und leidenschaftliche Musikerin, schwelgt in Erinnerungen an kilometerlange Spaziergänge. "Ich liebe die Natur, Tiere und Pflanzen." Phyllis, eine Strick-Expertin, gibt mit 103 Jahren noch Unterricht. "Aktiv bleiben war immer mein Credo. Es erfüllt mich, anderen etwas beizubringen."



Diese faszinierenden Frauen haben ein Herz fürs Leben und schätzen Gesundheit sowie familiäre Nähe. Phyllis' Ratschlag? "Sei freundlich und optimistisch - das ist der Schlüssel zum langen, glücklichen Leben!"



Das Trio, beherzt und strahlend, beweist, dass ein vitales Leben in jedem Alter möglich ist - möglicherweise auch durch die Anwesenheit eines "Spielzeugjungen" in ihrer Mitte.