Überraschung: So viele Gesichtsausdrücke haben Katzen

Katzen gelten oft als Einzelgänger, doch eine neue Studie bringt überraschende Einblicke in ihre sozialen Fähigkeiten. Wissenschaftler Lauren Scott und Brittany Florkiewicz haben das Verhalten von 53 Café-Katzen in Los Angeles untersucht. Die Ergebnisse enthüllen, dass Katzen ein breites Spektrum an Gesichtsausdrücken nutzen, vergleichbar mit Hunden.

Viele Gesichtsausdrücke

Entgegen der gängigen Meinung, dass Katzen nur kalte Blicke haben, betonen die Forscher, dass ihre Mimik vielschichtig ist. Es lohnt sich, nicht nur auf die Augen, sondern auch auf Ohren, Nase und Schnurrhaare zu achten, um ihre Emotionen zu verstehen.

Die Studie ergab, dass Katzen 276 Ausdrücke durch Kombination von 26 Gesichtsbewegungen nutzen. „Es ist erstaunlich, wie vielfältig ihre Mimik ist. Sie kommunizieren auf sozial angenehme Weise, sei es mit Artgenossen oder Menschen“, so Florkiewicz.

Besonders faszinierend war die Beobachtung von spielerischem Verhalten, das schnell in Aggression umschlagen konnte. "Man kann anhand ihrer Mimik Veränderungen im Verhalten erkennen", berichtet Florkiewicz. Dies zeigt, wie subtil und schnell sich die Gemütslage einer Katze ändern kann.

Nicht nur das, die Studie legt nahe, dass Hauskatzen ähnliche Gesichtsausdrücke wie andere Säugetiere, inklusive des "gemeinsamen Spielgesichts", aufweisen. Dieses zeigt sich durch nach hinten gezogene Mundwinkel und einen entspannten Kiefer.