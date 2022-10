Dummer Überfall: Kassiererin erkennt Verbrecher-Duo

Dieser Überfall ist für die Täter dumm gelaufen. Denn die Kassierin der Tankstelle erkennt einen Mann und seine Komplizin und reagiert genial.

So hätte sich das Duo seinen Überfall auf eine Tankstelle in Düren, Deutschland, wohl nicht vorgestellt. Als sie laut Polizeiangaben den Verkaufsraum am Sonntag gegen 20 Uhr betreten, gehen sie auf die Verkäuferin (20) zu und halten ihr eine Waffe an den Kopf.

Das Duo fordert die Herausgabe von Geld. Doch die Kassiererin erkennt den Mann (34) und seine Komplizin (48) sofort und spricht sie persönlich an. Die beiden Täter ergreifen daraufhin die Flucht.

Doch weit kamen sie nicht. Denn die Kassiererin wusste sogar deren Namen und Anschrift. Kurze Zeit später konnte das Verbrecher-Duo festgenommen werden. Ihnen droht nun ein Strafverfahren wegen schweren Raubes.