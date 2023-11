Eklig: Das ist der größte Pickel der Welt

''Es ist die schwerste Masse, die ich entfernt habe'', so die Ärztin.

Einen riesigen Pickel hat die Dermatologin Dr. Sandra Lee, alias Dr. Pimple Popper, ausgedrückt. Der Pickel war so groß wie ein Fußball. Tim, der unter einem riesigen Lipom auf seinem Rücken litt, fand in Dr. Lee die Retterin.

Schwere Masse

Mit ihrer Erfahrung in der Behandlung dermatologischer Extremfälle nahm sich Dr. Lee Tims außergewöhnlichem Fall an. Sein riesiger Pickel erinnerte an Quasimodo, den Glöckner von Notre-Dame. Doch hinter dem makabren Anblick verbarg sich eine wahre Bürde für Tim: "Ich gehe mit einem Hinken wegen des zusätzlichen Gewichts", berichtet er.

Das Lipom, als gutartiger Fettgewebstumor identifiziert, erwies sich als das größte, das Dr. Lee je gesehen hatte. "Es ist die schwerste Masse, die ich entfernt habe", kommentierte sie. Doch die Expertin wollte Tims Leiden ein Ende setzen und wagte einen riskanten, aber erfolgreichen Eingriff.

Tim, erleichtert und befreit von der Last, schwärmte: "Ich bin zurück in der Dating-Szene. Dr. Lee hat mein Leben verändert. Sie ist eine großartige Frau."