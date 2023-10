Elefant will Heimat verteidigen: Doch Bagger kennt keine Gnade

Chachoengsao ist bekannt für Konflikte zwischen Elefanten und Menschen

In der Provinz Chachoengsao im Osten Thailands kam es am vergangenen Samstag zu einem gefährlichen Vorfall, als ein wilder Elefant namens "Pang Chatri" versuchte, Arbeiter auf einer Eukalyptusplantage anzugreifen. Die Arbeiter waren gezwungen, sich vor dem wütenden Tier in Sicherheit zu bringen, während ein Baggerfahrer dem Elefanten trotzte.

Baggerfahrer traute sich nicht auszusteigen

Es vergingen mehr als drei Stunden, bis das Tier von dem Bagger abließ und im Dschungel verschwand. Dennoch konnte der Baggerfahrer sein Fahrzeug nicht verlassen, aus Angst vor einer erneuten Konfrontation.

Die Beamten des Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary reagierten auf den Notruf und entsandten gegen 18.00 Uhr Hilfskräfte, um den eingeschlossenen Baggerfahrer zu befreien. Zusätzlich wurden Drohnen mit Infrarot-Wärmesensoren eingesetzt, um den Elefanten zu orten und sicherzustellen, dass er nicht in die nahegelegene Gemeinde zurückkehrte.

Chachoengsao ist bekannt für Konflikte zwischen Elefanten und Menschen, da die Städte sich ausdehnen und in den natürlichen Lebensraum der Wildtiere eindringen.