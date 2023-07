Enthaupteter Mann in Zimmer gefunden: Kopf in Koffer aus Hotel gebracht

Der Mann wurde beim Einchecken in ein Liebeshotel mit einer Person in Frauenkleidern gesehen.

Die Polizei hat bestätigt, dass die kopflose Leiche eines nackten Mannes in einem Liebeshotel in Japan gefunden wurde. Die grausige Entdeckung wurde in dem Hotel im Bezirk Susukino gemacht, wie lokale Nachrichtenagenturen berichten. Die Polizei bestätigte, dass der Mann keinerlei Ausweispapiere bei sich trug und auch seine Kleidung gestohlen worden war.

Mann war bereits tot

Eine Überwachungskamera zeigte ihn jedoch am Samstag um 22.50 Uhr beim Einchecken in ein Hotelzimmer zusammen mit "jemandem, der wie eine Frau gekleidet war", berichtet Japan Today. Schockierenderweise wurde die andere Person etwa vier Stunden später beim Verlassen des Zimmers mit einem schwarzen Koffer gesehen. Man vermutet nun, dass der Kopf des Mannes in dem Koffer herausgetragen wurde, nachdem er mit einem "messerähnlichen Gegenstand" abgetrennt worden war.

Überraschenderweise wurde später bei einer Autopsie festgestellt, dass der arme Kerl an einem "hämorrhagischen Schock" starb und erst enthauptet wurde, als er bereits tot war. Die Polizei geht davon aus, dass er im Badezimmer des Hotelzimmers getötet wurde, obwohl dies noch nicht offiziell bestätigt wurde.