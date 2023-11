Ex-Fußball-Star zeigt bei Israel-Demo Hitlergruß

Hinter dem Steuer saß ein weiterer Fußballprofi.

Eine ehemalige Spielerin der US-amerikanischen Frauenfußball-Nationalliga wurde dabei gefilmt, wie sie in Los Angeles angeblich einen Nazi-Gruß an pro-israelische Demonstranten zeigte. Stefany Ferrer Van Ginkel, die früher für den Angel City Football Club in Los Angeles spielte, zeigte den "Sieg Heil"-Gruß vom Beifahrersitz eines Fahrzeugs aus, wie ein von der Watchdog-Gruppe StopAntisemitism online gestelltes Video zeigt.

Aufregung um Video

"Schämt euch", riefen ihr die Demonstranten auf der Kundgebung in Beverly Hills zu. Hinter dem Steuer saß ein weiterer Fußballprofi, der von der Gruppe als Samim Haydari identifiziert wurde. Ferrer Van Ginkel, eine 25-jährige Brasilianerin, spielte in der ersten Saison des Angel City FC im Jahr 2022, wie KTLA berichtete. Ihr Vertrag wurde am Ende des Jahres nicht verlängert.

"Stefany Ferrer Van Ginkel spielt weder für den Angel City Football Club, noch ist sie seit November 2022 mit dem Verein verbunden. Wir verurteilen ihre jüngsten Handlungen und Aussagen", so der Verein. Die beiden Fußballspielerinnen entschuldigten sich später am Montag mit einem Video in den sozialen Medien.