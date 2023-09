Flughafen-Securitys beklauten Passagiere: Festnahme

Ein aufgezeichnetes Video zeigt, wie Gonzalez und Williams dreist Geld aus den Brieftaschen und Geldbörsen der Passagiere stehlen.

Neueste Überwachungsaufnahmen haben schockierende Szenen am Miami International Airport enthüllt, bei denen zwei TSA-Beamte angeblich mindestens 600 Dollar Bargeld und andere Wertgegenstände aus dem Gepäck ahnungsloser Passagiere gestohlen haben. Die Aufnahmen zeigen Josue Gonzalez, 20, und Labarrius Williams, 33, im Juni am Checkpoint E des Flughafens, wie sie mutmaßlich das Gepäck von Reisenden durchsuchen, während diese geduldig auf ihre Sicherheitsüberprüfung warten.

Handschellen klickten

Die beiden TSA-Mitarbeiter wurden im Juli verhaftet, nachdem Behörden Berichten über Diebstähle an diesem Kontrollpunkt nachgegangen waren. Ein aufgezeichnetes Video zeigt, wie Gonzalez und Williams dreist Geld aus den Brieftaschen und Geldbörsen der Passagiere stehlen, die sich auf dem Weg zum Scanner befinden. Besonders dreist ist, dass sie sich dabei anscheinend miteinander unterhalten, als Williams in einer Tasche kramt, einen Gegenstand entnimmt und ihn in einem Behälter versteckt, bis Gonzalez den Behälter weitertransportiert und den Diebstahl abschließt.

Diebstähle wie dieser ereigneten sich, während die Passagiere mit den Sicherheitskontrollen beschäftigt waren und ihre Wertsachen unbeaufsichtigt ließen.