Frau (90) arbeite 74 Jahre durch: Endlich in Pension

Eine 90-jährige Frau ist nach 74 Jahren in einem Geschäft in den Ruhestand gegangen, ohne einen einzigen Tag gefehlt zu haben.

Melba Mebane stammt aus Texas und arbeitet seit mehr als sieben Jahrzehnten im Kaufhaus Dillard's. Insgesamt hat sie 74 Jahre lang gearbeitet und 1949 im Alter von 17 Jahren als Fahrstuhlführerin angefangen. Später stieg sie auf und arbeitete in der Kosmetikabteilung des Kaufhauses in Tyler, Texas.

Hochverdiente Pension

Dort sorgte sie über die Jahre hinweg für ein "luxuriöses" Erlebnis für all ihre Kunden und war gleichzeitig ein fantastisches Vorbild für Hunderte von anderen Mitarbeitern, die sie durch die Türen von Dillard's kommen sah. Der Filialleiter James Saenz lobte Melbas Arbeit überschwänglich gegenüber Fox News: "Selbst im Wandel der Zeit, von den Anfängen bis hin zu dem, wo wir heute in der modernen Welt stehen, sind ihre Werte und alles andere immer noch gültig."

Selbst in den letzten Jahren - in Melbas 70er und 80er Jahren - hat sie 40 Stunden pro Woche gearbeitet. "Melba gibt für alles den Ton an, für jede Erwartung, für jede Qualität des Kundendienstes, die wir für ein luxuriöses Erlebnis suchen", so ihr ehemaliger Chef.

Außerdem machte sie oft kürzere Mittagspausen, "weil sie wusste, dass die Leute oft in ihrer Mittagspause ins Einkaufszentrum kamen, um einzukaufen, und sie wollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen", fügt ihr Sohn hinzu. Nun hatte sie einige gesundheitliche Probleme und musste ihr Arbeitsleben hinter sich lassen, aber ihre Anwesenheit wird vermisst werden und sie wurde mit einer großen Party belohnt.

Bei dieser Feier erhielt sie auch die Auszeichnung "Beyond Excellence" für "jahrzehntelange Dienste, die alle Erwartungen übertroffen haben".