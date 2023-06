Frau wachte lebendig in Sarg auf: Jetzt endgültig gestorben!

Vor rund einer Woche wachte eine Frau bei ihrer eigenen Beerdigung im Sarg auf. Nun ist die Frau aber endgültig verstorben.

Eine ecuadorianische Frau namens Bella Montoya, die von einem Arzt für tot erklärt und zu ihrer Beerdigung in einen Sarg gelegt worden war, schockierte die Trauernden, als sie lebendig aufgefunden wurde und an ihren Sarg klopfte.

Nach sieben Tagen verstorben

Sie wurde sofort zur Behandlung ins Krankenhaus zurückgebracht. Nach sieben Tagen auf der Intensivstation verstarb sie jedoch tragischerweise an den Folgen eines ischämischen Schlaganfalls. Es stellte sich heraus, dass sie an der so genannten Katalepsie litt, die zu Krampfanfällen, Bewusstseinsverlust und Starre im Körper führen kann.

In der Vergangenheit gab es ähnliche Fälle, in denen Menschen fälschlicherweise für tot erklärt wurden, was zeigt, wie wichtig eine gründliche medizinische Untersuchung und Überwachung ist.