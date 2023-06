Le Mans-Spektakel: Peugeot-Hypercar aus 626.392 Lego-Steinen erbaut!

Absolut unglaublich: Bei den 24 Stunden von Le Mans haben Lego-Experten ein lebensgroßes Peugeot-Hypercar erschaffen, das satte 900 Kilogramm wiegt - und das Ganze in weniger als 24 Stunden!

Es klingt wie ein Scherz, aber es ist wahr: Lego-Experten haben beim renommierten Langstreckenrennen in Frankreich ein lebensgroßes Peugeot-Hypercar erschaffen - und das in nur 24 Stunden! Für den Bau dieses außergewöhnlichen Rennwagens wurden erstaunliche 626.392 Einzelteile verwendet, die im Voraus zu 720 Elementen zusammengefügt wurden. Das Modell, basierend auf dem Peugeot 9X8, wiegt über 900 Kilogramm und misst 5,20 Meter in der Länge, 2,20 Meter in der Breite und 1,36 Meter in der Höhe.

Viele Zuschauer bei Startschuss

Zwölf Lego-Bauexperten - ein wahr gewordener Traumjob - waren Tag und Nacht damit beschäftigt, das Hypercar in Le Mans zusammenzusetzen. Der Startschuss fiel am Freitag um 19:00 Uhr vor den Augen tausender Zuschauer.

Natürlich erforderte dieses Projekt eine sorgfältige Planung im Vorfeld, die bereits rund ein halbes Jahr vor dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans begann. Normalerweise braucht laut Lego-Angaben ein Team aus acht Personen fast ein halbes Jahr, um ein Technik-Modell dieser Größe zu bauen. Doch tatsächlich gelang es dem Lego-Team, innerhalb der vorgegebenen Zeit fertig zu werden: Die Uhr stoppte bereits 01:57.38 Stunden vor dem Ende der 24 Stunden.

Selbst Laptops mit Konstruktionsplänen und umfangreichen Bauanleitungen kamen zum Einsatz, um das Auto Stück für Stück zusammenzufügen, angefangen von der Heckpartie. Die Einzelteile wurden sorgfältig nummeriert, um dem originalen Rennwagen des französischen Automobilherstellers so nah wie möglich zu kommen.