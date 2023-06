Vater machte für behinderten Sohn extra Ausbildung zum Schulbusfahrer

Ein Vater überraschte seinen Sohn mit Einschränkungen, indem er Schulbusfahrer für Poway Unified wird.

Rick Daynes absolvierte seine Ausbildung heimlich, ohne seinem Sohn Eli, einem Drittklässler der Willow Grove Elementary School, zu sagen, wer auf seiner Route sein würde.

Kellnerin rettete misshandeltes Kind (11) in Restaurant vor Eltern

Forscher haben ersten synthetisch menschlichen Embryo geschaffen

Kind strahlte übers ganze Gesicht

Als Daynes am 3. Mai an der Haltestelle anhielt und die Türen seines Busses öffnete, rannte Eli sofort auf seinen Vater zu und umarmte ihn. Auf der Fahrt zur Schule strahlte er über das ganze Gesicht, rief "Daddy!" und unterhielt sich mit seinem Vater. "Er wusste offensichtlich, was los war und fand es toll", sagte Daynes.