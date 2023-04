Der Hund wurde lebendig im Sand am Strand begraben. Sie war angeschwollen, hatte einen Sonnenbrand und ihr fehlte der größte Teil ihres Fells.

Einer der schlimmsten Fälle von Vernachlässigung von Tieren wurde an einem Strand in Hawaii gemeldet: Ein Hund wurde aufgeschnitten, mit infizierten offenen Wunden übersät und lebendig begraben. Wie durch ein Wunder konnte das Tier gerettet werden und lebt nun ein traumhaftes Leben.

Wiener Wut-Veganerin fordert Rap-Star zu 'Battle' heraus

Bei Geschwistern: Dieses Kind ist das intelligenteste

Unfassbare Tat

© PAWS of Hawaii

In einem Facebook-Post von PAWS of Hawaii heißt es: "Dieses wunderschöne Mädchen wurde von einem unserer Teammitglieder gefunden. Jemand hatte sie gerade begraben und hatte eine Machete dabei, wer weiß, was dann kam. Die Tierrettungsgruppe brachte sie zur Behandlung in die Aloha Affordable Veterinary Services. "Schwerer Sonnenbrand, Läsionen, geschwollene Gliedmaßen in den Extremitäten - das sind Anzeichen für eine starke Dehydrierung und sehr schlechte Pflege", sagte Tierärztin Dr. Kelly Dowdall-Garberson gegenüber KITV 4.

© PAWS of Hawaii

Die Hündin wurde von ihren Rettern auf den Namen Leialoha ("geliebtes Kind") getauft und von einer Pflegefamilie betreut, die nach vier Tagen erstaunliche Fortschritte mit dem verängstigten Welpen gemacht hatte, der seinen Zwinger anfangs nur verlassen wollte, um auf die Toilette zu gehen. "Sie roch furchtbar, weil sie begraben war, und ihre Haut war krank", erzählte sie. Sie war geschwollen und purpurrot. Ich versuchte, sie hochzuheben, um sie aus der Transportbox in eine riesige Hundebox zu verfrachten, aber sie schluchzte. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ob sie die Nacht überstehen würde", schrieb Leialohas Pflegemutter Amanda auf Facebook.

Aber schon bald ging es ihr besser

"Dank der großartigen Betreuung durch Aloha Affordable Veterinary Services, Pflegemutter Amanda und der Liebe, Fürsorge und Spenden der Community hat sich Leialoha so schnell erholt, wie wir es bei einem Hund in ihrem Zustand noch nicht erlebt haben", schreibt die Tierrettungsorganisation. Leialoha, deren schönes weißes und braunes Fell inzwischen vollständig nachgewachsen ist, hat sogar ein Zuhause für immer auf Hawaii gefunden.

Amanda Krasniewski und ihr Mann haben Leialoha später adoptiert, und dank ihrer früheren Erfahrung mit Pflegetieren konnten sie diesem entzückenden Welpen das Leben geben, das er verdient.