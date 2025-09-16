Kirche entsetzt: Frau verkauft ihre Seele, um Labubus zu kaufen

Manchmal schreibt das Leben die verrücktesten Geschichten – und manchmal sorgt das Internet dafür.

In Russland (Moskau) hat eine junge Frau ihre Seele verkauft, nur um am Ende Puppen zu kaufen.

Der ungewöhnliche Deal

Ein Marketingmann namens Dmitri stellte auf dem Netzwerk Telegram (beliebte App in Russland) ein seltsames Inserat online. Darin bot er 100.000 Rubel (ca. 1.180 Euro) für die Seele einer Person – schriftlich festgehalten und mit Blut unterschrieben. Eigentlich sollte es ein Spaß sein. Doch es meldete sich tatsächlich eine 26-jährige Frau, die ernst machte. Die Frau, Karina, unterzeichnete das Dokument und versiegelte es – wie vereinbart – mit Blut. Dmitri postete später ein Foto des Vertrags, auf dem ihre persönlichen Daten unkenntlich gemacht waren. Dazu schrieb er: „Ich habe meine erste Seele gekauft, ich fühle mich wie Davy Jones.“

Mit Blut unterschrieben, mit Puppen belohnt. © X

Karina zeigte sich völlig unbeeindruckt von dem schrägen Geschäft. Sie meinte, was mit ihrer Seele passiere, sei ihr egal. Viel wichtiger: Sie konnte sich mit den 100.000 Rubel endlich eine Sammlung von Labubu-Puppen kaufen – kleine Figuren, die in Russland ziemlich gefragt sind. Den Rest investierte sie in ein Ticket für ein Konzert der Sängerin Nadeschda Kadischewa (bekannte Volksmusik-Sängerin in Russland).

Kirche reagiert entsetzt

Während Karina ihre Puppen bewundert, sieht die Russische Orthodoxe Kirche das Ganze alles andere als locker. Über offizielle Kanäle hieß es, dass die Frau „ihre Seele tatsächlich verkauft“ habe und sich damit dem Bösen verschrieben hätte. Man warnte sogar vor Krankheiten, Unglück und Tod.

Karina dagegen bleibt gelassen – und freut sich lieber über ihre Puppen.