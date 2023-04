Kleiner als Reiskorn: Dieses Gerät soll Bauchspeicheldrüsenkrebs behandeln

In einer bedeutenden bahnbrechenden medizinischen Entwicklung haben Forscher ein winziges Gerät entwickelt, das kleiner als ein Reiskorn ist und Medikamente direkt an den Bauchspeicheldrüsentumor abgeben kann.

In naher Zukunft könnte dieses implantierbare Nanofluidik-Gerät die Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs grundlegend verändern. Experten für Nanomedizin am Houston Methodist Academic Institute haben das Gerät entwickelt.

In Zeitschrift veröffentlicht

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Advanced Science veröffentlichten Arbeit verwendeten Forscher des Houston Methodist Research Institute ein von ihnen entwickeltes implantierbares nanofluidisches Gerät, um monoklonale CD40-Antikörper (mAb), ein vielversprechendes Immuntherapeutikum, in einer anhaltenden niedrigen Dosis über den nanofluidischen arzneimittelfreisetzenden Seed (NDES) zu verabreichen.

Das Ergebnis, das in Mausmodellen gefunden wurde, war eine Tumorverkleinerung bei einer viermal niedrigeren Dosierung als bei der herkömmlichen systemischen Immuntherapie.