Kokain-Nilpferd von Pablo Escobar bei Autounfall getötet

Eines der "Kokain-Nilpferde" von Pablo Escobar wurde mitten auf einer kolumbianischen Autobahn von einem Auto angefahren und getötet.

Wie die Behörden in Puerto Triunfo mitteilten, wurde das Tier am Dienstagabend auf der Autobahn Bogota-Medellin angefahren, nur wenige Kilometer vom Anwesen des berüchtigten Drogenbosses entfernt, in das er in den 1980er Jahren vier Nilpferde geschmuggelt hatte. Diese vier Nilpferde, ein Männchen und drei Weibchen, haben sich inzwischen auf etwa 150 Stück ausgedehent. Sie haben keine natürlichen Fressfeinde.

Fahrer blieb unverletzt

© CEN

Der Fahrer des jüngsten Unfalls, dessen Fahrzeug bei der Kollision mit dem riesigen Tier völlig zerstört wurde, blieb nach offiziellen Angaben unverletzt. Auf einem Video ist zu sehen, wie Polizisten und Feuerwehrleute am Unfallort sind und sich Zuschauer um das arme Nilpferd scharen, das regungslos vor dem Autowrack liegt.

© CEN

Die Nilpferde wurden ursprünglich auf Escobars 7.000 Hektar großem Grundstück Hacienda Napoles zwischen Medellin und Bogota entlang des Magdalena-Flusses ausgesetzt, haben sich aber über das Gebiet hinaus ausgebreitet. Im Jahr 2021 begann die kolumbianische Regierung damit, die Nilpferde zu sterilisieren, um ihre Zahl einzudämmen. Diejenigen, die nicht unfruchtbar gemacht wurden, produzierten jedoch weiterhin Kälber.