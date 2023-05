Mann bekommt dafür bezahlt, Speisen unter der Dusche zu essen

Ein junger US-Amerikaner aus Atlanta lässt sich von seinen Followern auf Twitter dafür bezahlen, die verschiedensten Mahlzeiten unter der Dusche zu verspeisen. Von Steaks über Eier bis hin zu Falafeltellern isst er alles im Badezimmer.

Wie kam er überhaupt auf diese Idee? In einem Interview mit dem britischen Boulevardblatt Mirror erzählte er, dass er Probleme hatte, etwas zu essen, wenn er am Tag zuvor Alkohol getrunken hatte. Um dem Kater entgegenzuwirken, hat er ab und zu einfach unter die Dusche gestellt - mit Essen in der Hand. Eines Tages schickte er ein Foto von sich mit einem Sandwich in der Hand unter der Dusche an seine Freunde - und die fanden es grandios.

Shower Food Review 44 - Crab Legs: I didn't have a cracker so I had to gnaw these open. But it was so worth it. My landlord was in the backyard fixing something & I think he saw me eating in the shower this morning. When I saw him later he barely spoke & quickly walked away. 9/10 pic.twitter.com/ae4YXkpZ6J