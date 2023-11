Mann pflegt Taube gesund: Ihre Reaktion rührt zu Tränen

Die Hintergrundgeschichte macht die Situation noch kurioser. Die Taube wurde zuvor durch einen Luftgewehr-Schuss verletzt, überlebte jedoch dank der liebevollen Pflege von Kayla und Brad.

Kayla und Brad Tucker aus Idaho hatten sich liebevoll um eine verletzte Taube gekümmert, doch als sie den genesenen Vogel in die Freiheit entlassen wollten, erlebten sie eine skurrile Überraschung. Das ganze Geschehen wurde in einem amüsanten TikTok-Video festgehalten, das mittlerweile Millionen von Nutzern zum Lachen bringt.

Taube kehrt zurück

Im Video ist zu sehen, wie Brad die sorgsam gepflegte Taube in seinen Händen hält und sie mit einem sanften Schubs in die Freiheit entlässt. Doch anstatt davonzuschwirren, landet der gefiederte Patient kurzerhand wieder vor der Haustür des Paares. Selbst der Hund des Ehepaars kann die Taube nicht beeindrucken, die munter am Vierbeiner vorbeiwatschelt und ins Haus zurückkehrt.

This pigeon was shot with an airsoft rifle but survived. She couldn't fly and had a bad wound so we recused her and after a couple months the vet cleared her but also said she might not leave. So we let her go today and this happened. We will try again in hopes she will go but today she made it obvious she doesn't want to leave. I thought for sure she would just fly away.





Kayla kommentiert das Video: "Wir werden es noch einmal versuchen, in der Hoffnung, dass sie gehen wird. Aber heute hat sie deutlich gemacht, dass sie nicht gehen will. Ich war mir sicher, dass sie einfach wegfliegen würde."