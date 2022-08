Mann steckt in Aufzug fest: Nach Befreiung wird er handgreiflich

Die Sicherheitsvideos zeigen den Moment, in dem ein Hochhausbewohner eine Tirade auf die Mitarbeiter des Gebäudes loslässt, die er für den Ausfall des Aufzugs verantwortlich macht, in dem er festgesessen ist.

Auf Videoaufnahmen wurde der Moment festgehalten, in dem ein Bewohner eines Wohnblocks in Gurgaon in der Nähe von Neu-Delhi (Indien) in Rage geriet, nachdem sein Aufzug endlich das Erdgeschoss erreicht hatte. Zuvor war er minutenlang in einem Fahrstuhl festgesteckt.



Der Wachmann Ashok Kumar, der in dem Hochhaus arbeitet, sagte der Polizei, er habe um sein Leben gefürchtet, als der Verdächtige aus dem Aufzug trat. Der tobende Mann attackierte den Wachmann unvermittelt. Ashok sagte: "Ich meldete mich am Sonntag um 7.50 Uhr zum Dienst, und zum Zeitpunkt des Vorfalls war ich im Turm 12 der Gesellschaft stationiert. Um 7.20 Uhr blieb ein Bewohner, der nach unten wollte, aufgrund einer technischen Panne im Aufzug Nummer eins stecken."



"Der Aufzug blieb im Erdgeschoss für drei bis vier Minuten stecken. Nachdem er aus dem Aufzug ausgestiegen war, beschimpfte mich der Bewohner und drohte mir, mich umzubringen... Ich habe Angst um mein Leben. Mich trifft keine Schuld, ich hatte meinen Vorgesetzten informiert, und der Vorfall wurde von der Videoüberwachung aufgezeichnet."



Ashok erklärte, er habe mit dem Bewohner über eine Notsprechanlage gesprochen, und der Betreiber des Aufzugs war bald zur Stelle, um eine technische Störung zu beheben, die den Aufzug daran hinderte, ganz nach unten zu fahren. Dann wählte der Mann ohne Vorwarnung den Weg der Gewalt, sobald er aus dem reparierten Aufzug kam.



In einer Erklärung der Polizei heißt es: "Mit Bezug auf ein Video, in dem ein Sicherheitsmann verprügelt wird, haben wir eine Anzeige aufgenommen. Der Beschuldigte ist festgenommen worden."