Schlangenähnliches Wesen lässt Anwohner verblüfft zurück

Ein mysteriöses Wesen, das einer "Schlange im Anmarsch" ähnelt, hat die Anwohner von Merseyside in England durch sein Aussehen verblüfft.

Das Tier mit reptilienähnlichen Merkmalen verblüffte die Einwohner von Merseyside, die schließlich die Hilfe von Experten benötigten, um es zu identifizieren. Die Frau postete es in der Facebook-Gruppe Rimrose Valley Friends und schrieb dazu: "Ich habe gerade diese Raupe gesehen. Kennt sie jemand und weiß, was aus ihr wird? Sie hat ihren Kopf erhoben wie eine Schlange, die zuschlagen will".

Letztes Jahr bestätigten Experten, dass es sich bei diesen Kreaturen nicht um eine Schlangenart, sondern um eine Raupenart handelt. Mike Jordan, Tier- und Pflanzendirektor im Chester Zoo, sagte, dass diese Kreaturen Elefantenbussard genannt werden. "Die Raupe ernährt sich von Weidenröschen, aber auch von Fuchsien und ist daher häufig in Gärten zu sehen", erklärte er.

"Wenn sie gestört wird, bläst sie die Segmente hinter dem Kopf auf, um eine Schlange zu imitieren. Der ähnliche Kleine Elefantenschwärmer ist kleiner, gelber und seltener, und er kommt in kurzem Grasland vor.