Mann wegen Kopfschmerzen im Spital: DAS befand sich in seinem Magen

Ein Mann kam mit Kopfschmerzen ins Spital. Dort angekommen konnte er nicht fassen, was sich in seinem Körper befand.

Ein Patient, der sich mit einem vermeintlich hartnäckigen Husten ins Krankenhaus begab, erlebte einen großen Schock, als sich herausstellte, dass der Grund dafür Dutzende von Bandwürmern waren. Dr. Vitor Borin P. de Souza, Arzt am Hospital das Clínicas Botucatu in São Paulo, Brasilien, teilte auf Twitter ein erschreckendes Röntgenbild des Fundes.

Irrer Fund

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wird die Infektion durch die Larven des Parasiten Taenia solium verursacht". Weiter heißt es: "Diese Infektion tritt auf, nachdem eine Person Bandwurmeier verschluckt hat. Die Larven dringen in Gewebe wie Muskeln und Gehirn ein und bilden dort Zysten". Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation kann die Krankheit durch viele verschiedene Bandwürmer verursacht werden, aber nur der Taenia solium verursacht ernsthafte Gesundheitsprobleme.

© Twitter/Vitor Borin de Souza

Der Bandwurm kann von Mensch zu Mensch übertragen werden, und zwar durch verunreinigte Fäkalien, über verunreinigtes Wasser, unzureichende Handhygiene bei der Lebensmittelzubereitung oder direkt durch Eier im Fleisch.

Jeder der weißen Punkte auf dem erschreckenden Röntgenbild stellt eine Zyste und die verkalkten Überreste eines Parasiten dar. Er erklärte, dass bei dem Patienten eine MRT-Untersuchung durchgeführt wurde, um die Lage einer Zyste im Gehirn festzustellen, die häufig Kopfschmerzen und Krampfanfälle verursacht, aber auch zu Verwirrung, Schwindel, Infektionen, Sehstörungen und Hydrocephalus (übermäßige Flüssigkeitsansammlung im Gehirn) führen kann.