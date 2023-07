Menschen können nun dank WLAN durch Wände gesehen werden

Kostenintensive Technologien kartieren bereits seit Jahren erfolgreich die Bewegungen von Menschen durch Wände.

Es ist nicht sofort klar, wie die Verwendung eines WLAN -Signals zur Verfolgung menschlicher Bewegungen durch Wände die Privatsphäre verbessert, aber genau das behauptet eine neue Studie der Carnegie Mellon University.

Studie zeigt Verbesserungen

In einer kürzlich veröffentlichten Arbeit haben die Forscher die Studie über den Einsatz von WLAN -Signalen zur Erfassung menschlicher Bewegungen erweitert, insbesondere in Situationen mit wenig Licht, in denen der Einsatz anderer Technologien nicht wünschenswert ist. Sie schreiben: "Wir haben ein tiefes neuronales Netzwerk entwickelt, das die Phase und Amplitude von WLAN -Signalen auf UV-Koordinaten innerhalb von 24 menschlichen Regionen abbildet. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass unser Modell die dichte Pose mehrerer Personen mit einer vergleichbaren Leistung wie bildbasierte Ansätze schätzen kann, indem es WLAN -Signale als einzigen Input verwendet.".

Dieser Weg eröffnet die Möglichkeit, Menschen kostengünstig und auf breiter Basis durch Wände hindurch zu verfolgen.

Kostenintensive Technologien kartieren bereits seit Jahren erfolgreich die Bewegungen von Menschen durch Wände. Und Forscher am Massachusetts Institute of Technology haben über ein Jahrzehnt lang an Möglichkeiten gearbeitet, Menschen durch Wände hindurch leichter zu erkennen, sei es mit Hilfe von Handysignalen oder WiFi. In der Carnegie Mellon-Studie ließen die Wissenschaftler WiFi-Signale die Koordinaten eines Körpers senden und empfangen und verwendeten dann DensePose, um den Körper abzubilden.