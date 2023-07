Mit 18 Jahren Wimbledon-Finalistin: Jetzt lebt sie als Nonne

Der vielleicht größte Moment in Jaegers Karriere war, als sie 1983 als gerade einmal 18-Jährige ihr zweites Grand-Slam-Finale in Wimbledon erreichte.

Das Tennis-Sternchen Andrea Jaeger erreichte als Teenager das Wimbledon-Finale, tauschte aber das Rampenlicht gegen ein Leben als Nonne. Die Amerikanerin wurde 1979 im Alter von 14 Jahren Profi und kletterte schnell in der Rangliste nach oben, wo sie sich mit einigen der größten Spielerinnen ihrer Zeit messen konnte. Sie gewann 1981 auf spektakuläre Weise den Titel im gemischten Doppel bei den French Open und war ein Jahr später in Roland Garros erfolgreich, als sie erstmals das Finale im Einzel erreichte.

Verlor Finale absichtlich

Der vielleicht größte Moment in Jaegers Karriere war, als sie 1983 als gerade einmal 18-Jährige ihr zweites Grand-Slam-Finale in Wimbledon erreichte und dort mit 1:6, 1:6 gegen Martina Navratilova verlor - in einem Match, das sie, wie sie später verriet, absichtlich verloren hatte. Ein Jahr später wurde die Karriere abrupt beendet, als die heute 58-Jährige nach einer Schulterverletzung zurücktrat.

40 Jahre später enthüllte Jaeger, wie sie in den Umkleidekabinen von einem ehemaligen Mitarbeiter der Women's Tennis Association immer wieder sexuell belästigt wurde, wie es zu mindestens einem weiteren Übergriff mit einer anderen Person kam und wie ihr als Minderjährige ohne ihr Wissen Alkohol verabreicht wurde.

Sie zog sich aus der Öffentlichkeit zurück, gründete ihre eigene Stiftung für Krebspatienten und wurde 2008 in den Orden der Dominikanerinnen geweiht. Bei der Erläuterung ihrer Entscheidung, der Episkopalkirche beizutreten, sagte Jaeger der Daily Mail, sie habe zwei Jahre zuvor einen Associate Degree in Ministeriumsausbildung und Theologie erworben.

Sie sagte: "Meine Eltern gingen nicht in die Kirche. Wir hatten keine Bibel im Haus, aber ich habe das Gefühl, dass Gott mir, aus welchem Grund auch immer, den Glauben geschenkt hat. Als ich klein war, habe ich immer gebetet. Niemand hat es mir gesagt. Ich habe es nicht in der Schule oder im Fernsehen gelernt. Ich wusste einfach, dass Gott existiert und dass wir Freunde sind und eine persönliche Beziehung haben. Niemand in meiner Familie wusste, dass ich jeden Tag meines Lebens gebetet habe."