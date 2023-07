Mann brach im Vollrausch Türe von Nachbar auf und legte sich in dessen Bett

Als der überraschte Wohnungsinhaber den ungebetenen Gast und die aufgetretene Tür entdeckte, zögerte er nicht lange und alarmierte die Polizei.

Ein 34-jähriger Mann verlor am Samstagabend den Kampf gegen den Alkohol und seinen Wohnungsschlüssel. In seiner Verzweiflung versuchte er, seine eigene Tür einzutreten - vergeblich. Entschlossen drehte er sich um und testete sein Glück an der Tür seines Nachbarn. Zu seiner Überraschung sprang sie auf. Gedankenverloren und in seinem Rausch torkelte er in das Bett des arglosen Nachbarn.

Schlief einfach ein

Als der überraschte Wohnungsinhaber den ungebetenen Gast und die aufgetretene Tür entdeckte, zögerte er nicht lange und alarmierte die Polizei. Die Beamten eilten herbei, weckten den schlafenden Eindringling und ließen ihn pusten. Das Ergebnis: stolze 2,34 Promille.



Der traurige Held der Geschichte äußerte sein Bedauern über die Reaktion des Nachbarn gegenüber den Beamten. "Er hat eigenen Angaben zufolge nicht gedacht, dass der Nachbar so reagieren würde. Er hat die Wohnung des Nachbarn daraufhin freiwillig verlassen", berichtet ein Polizeisprecher am Montag.