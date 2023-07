Mit Musik lernen Kinder leichter Mathematik

Die Studie deutet darauf hin, dass Musik die Freude an der Mathematik steigert.

Eine kürzlich durchgeführte Meta-Analyse von 55 Studien mit fast 78.000 Schülern ergab, dass sich die Beschäftigung mit Musik positiv auf die Leistungen der Schüler in Mathematik auswirkt.

Klare Ergebnisse

In der Studie wurden drei Arten von musikalischen Interventionen untersucht: typischer Musikunterricht, Erlernen von Instrumenten und Integration von Musik in den Mathematikunterricht. Die Schüler, die an diesen Maßnahmen teilnahmen, erzielten bessere Ergebnisse in Mathematik als die Schüler, die an diesen Maßnahmen nicht teilnahmen.



Der integrierte Unterricht, der Mathematik und Musik kombiniert, hatte die deutlichste Wirkung: Rund 73 Prozent der Schüler erzielten bessere Leistungen. Die Studie deutet darauf hin, dass Musik die Freude an der Mathematik steigert, das Engagement der Schüler aufrecht erhält und Ängste abbaut. Es wurden jedoch Einschränkungen eingeräumt, wie die Nichtberücksichtigung von Variablen wie Geschlecht und sozioökonomischem Status.