Mordverdächtiger versehentlich freigelassen - stellt sich selbst

Ein Mann, der wegen Mordes angeklagt ist, wurde versehentlich aus einem Gefängnis in North Carolina entlassen! Riesen-Überraschung: Er geht von sich aus wieder in den Häf´n zurück...

Jaylan Noah Davis, der wegen des Mordes an Arthur Mikulski verhaftet wurde, konnte am Donnerstag (13. April) fliehen, nachdem ein Gefängnisbeamter eine falsche Gerichtsanordnung erhalten hatte.

Doch die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung: Am Freitag (14. April) stellte sich Davis freiwillig der Polizei.

Das sagt sein Dad dazu

Sein Vater, Andrew Davis, sagte gegenüber Channel 9: "Als ich das in den Nachrichten sah, konnte ich es nicht glauben. Aber wir haben uns sofort gestellt, als wir erfuhren, dass unser Sohn gesucht wird. Das Strafjustizsystem ist nicht perfekt, aber wir sind froh, dass niemand bei der versehentlichen Freilassung verletzt wurde."



Jetzt sitzt Davis wieder hinter Gittern und wartet auf seine nächste Gerichtsverhandlung am Montag (17. April). Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.