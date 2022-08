Ein Wimbledon-Fan verklagt Nick Kyrgios wegen einer "rücksichtslosen" Bemerkung über das Trinkverhalten der Frau.

Es war der Aufreger des Wimbledon-Finales 2022. Der Australier Nick Kyrgios legte sich mit dem Publikum an und bezichtigte eine Frau "700 Drinks" getrunken zu haben. Diese Aussage hat nun ein Nachspiel.

Kyrgios verlangte, dass die polnische Anwältin Ania Palus während des Finales des Turniers vom Centre Court verwiesen wurde, nachdem er sie beschuldigt hatte, "700 Drinks" zu sich genommen zu haben. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung sagte Palus, Kyrgios habe "eine rücksichtslose und völlig unbegründete Anschuldigung" gegen sie erhoben.

Frau will nicht betrunken gewesen sein

"Dies hat nicht nur an diesem Tag erheblichen Schaden angerichtet, was dazu führte, dass ich vorübergehend aus der Arena verwiesen wurde, sondern die falsche Behauptung von Herrn Kyrgios wurde an Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gesendet und von ihnen gelesen, was mir und meiner Familie erheblichen Schaden zugefügt hat", sagte sie.

Sie fügte hinzu, dass jeglicher Schadenersatz für wohltätige Zwecke gespendet werden würde. Frau Palus hat ihre Anwälte Brett Wilson LLP beauftragt, rechtliche Schritte einzuleiten.

Kyrgios wollte die Frau aus der Arena entfernen lassen und unterstrich dies mit einem "Diejenige, die aussieht, als hätte sie etwa 700 Drinks gehabt.". Das Wimbledon-Finale verlor der Australier übrigens in vier Sätzen gegen den Serben Novak Djokovic.