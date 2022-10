Die Influencerin Apollonia Llewellyn (22) bringt ihre rund 500.000 Follower auf Instagram gehörig ins Schwitzen. Auf einem neuen Bild sieht man sie in einem freizügigen Halloween-Kostüm ganz in rosa.

Die 22-jährige Britin, Apollonia Llewellyn, erlangte erste Aufmerksamkeit, als sie sich für eine englische Tageszeitung als "Seite-3-Girl" ablichten ließ. Auf ihrem Instagram-Account konnte sie sich relativ rasch eine große Fan-Gemeinde aufbauen.

Mit ihrer neuesten Bilder-Serie auf der Social-Media-Plattform lässt sie nun die Herzen vieler höher schlagen. In einem knapp bemessenem Halloween-Kostüm posiert sie in eleganter Pose für ihre Follower. Diese streiten sich in den Kommentaren förmlich darum, wer der jungen Engländerin das schönste Kompliment macht. Chancen dürften sich die Fans aber keine allzu großen machen, da die 22-jährige sich gerade in einer Beziehung befindet.